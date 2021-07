Te veel parkeerplekken en een 'flat’: omwonenden niet gelukkig met bouwplan Beek en Donk

BEEK EN DONK - Te hoog, te kolossaal en teveel parkeerplekken achter de tuinen. Een deel van de bewoners aan de Monseigneur Verhagenstraat in Beek en Donk is het niet eens met bouwplan De Oliemolen. Aanpassing van het bestemmingsplan brengt daar vooralsnog weinig verandering in.

Een relatief rustige achtertuin hebben Jolanda en Hans Martens nu. De verkeersgeluiden van de Monseigneur Verhagenstraat aan de voorkant zijn weliswaar te horen, maar vallen aan de achterkant redelijk mee.

Quote In plaats van veel geld uit te geven voor de aankoop van grond voor het parkeerter­rein, zou je ook kunnen denken aan een parkeerkel­der Jolanda Martens, bewoner Monseigneur Verhagenstraat Maar ze maken zich zorgen over de nabije toekomst, wanneer woningbouwproject De Oliemolen doorgaat. Op de voormalige locatie van Van der Vrande Bouwmachines komen - als alles volgens plan verloopt - straks 45 huurappartementen, twee half vrijstaande woningen en één vrijstaande woning.

De gemeenteraad van Laarbeek heeft daarvoor in principe al groen licht gegeven, maar het echtpaar Martens maakte bezwaar. En met hen nog een aantal buren. Ze zijn naar de Raad van State gestapt, de procedure loopt nog. ,,Niet omdat we tegen woningbouw op deze plek zijn", zegt Jolanda. ,,Het is juist hartstikke mooi dat er een plan is om de verpaupering tegen te gaan.”

Hun grootste bezwaar is het parkeerterrein dat achter hun huizen wordt aangelegd. Nu staat er nog een (onbewoonde) villa met zwembad, uiteindelijk wordt dat een parking voor 75 auto's. Toekomstige bewoners rijden het terrein op via een inrit die rechts van de woning op nummer acht is ingetekend en rijden er weer af via een uitrit die achterlangs de achtertuinen van de huizen aan de Monseigneur Verhagenstraat is bedacht en uitkomt op de Tuinstraat.

Van twee auto's per dag naar elf per uur

,,In de huidige situatie hebben we te maken met twee auto's die daar per dag rijden, straks zijn het er elf per uur. Met een beetje pech zitten er ook een aantal tussen die nachtdiensten draaien", zegt Jolanda. ,,In plaats van veel geld uit te geven voor de aankoop van grond voor het parkeerterrein, zou je ook kunnen denken aan een parkeerkelder. Of zorg voor minder verdiepingen, zodat ook minder parkeerplekken nodig zijn.”

Als reactie op de bezwaren die meerdere omwonenden hebben aangetekend, heeft de gemeente Laarbeek het in maart gewijzigde bestemmingsplan aangepast. De aanpassing wordt vanavond in de commissie ruimtelijk domein besproken en begin september voorgelegd aan de gemeenteraad, die er uiteindelijk over beslist.

Zo zijn de slagbomen in de nieuwe tekeningen meer aan het begin van de inrit geplaatst, zodat er echt sprake is van eenrichtingsverkeer op het parkeerterrein. Ook is nu een maximale bouwhoogte aangegeven van 17,5 meter. In het eerder vastgestelde bestemmingsplan was daar nog geen sprake van.

Hoogte niet vergelijkbaar met de rest van Beek en Donk

Alle aanpassingen ten spijt, de omwonenden zijn nog steeds niet gelukkig met de plannen. Hans: ,,De omliggende industrie mag hooguit 12 meter hoog zijn, terwijl het hier 17,5 meter is. De hoogte ‘verspringt’ over het pand van 9 tot 17,5 meter, maar je hebt het nog over een fors volume. Het wordt hoger dan de loods van Van de Vrande, die straks gesloopt wordt. Niet vergelijkbaar met de rest van het dorp Beek en Donk.”

Ook de manier van communiceren laat wat hun betreft te wensen over. Begin van dit jaar zijn ze naar eigen zeggen heel snel opgetrommeld om naar een informatiebijeenkomst te komen, later volgde een online meeting. Daar bleef het bij. Jolanda: ,,Nu worden we 's middags pas net voor de commissie door de wethouder bijgepraat over de veranderingen in het plan.”