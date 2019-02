Te veel ‘Van Lieshout’ in Lierop

Dronken man wil niet wachten op taxi en stapt toch in de auto: rijbewijs kwijt

9:57 ASTEN - Iets meer geduld had een dronken man in Asten afgelopen weekend een hoop gedoe kunnen besparen. Hij had vier keer te veel gedronken en belde daarom keurig een taxi. Maar toen die lang op zich liet wachten, stapte hij toch zelf in de auto.