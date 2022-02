Te vroeg geboren tweeling Yorick en Kjell vinden 22 worden op 22-2-2022 inmiddels wel speciaal: ‘We gaan sowieso Chinezen’

Vrijwilli­gers pakken ‘rawossie’ in natuurthea­ter De Donck aan

SOMEREN - Gerard Claassen van het IVN was vooraf in de Donck gaan kijken. Wat hij in het Somerense natuurtheater aantrof was ‘op zijn Zummers gezegd een grote rawossie’. Er zouden veel handjes nodig zijn. Die kwamen er zaterdag van de Speledonckers en de IVN.

7 februari