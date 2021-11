Team Kwizzuthnetnog winnaar dorpsquiz Milheeze

Kerstbomen­vrouw­ke kijkt overvaller recht in de ogen in rechtbank: ‘Hij is het, zie het aan zijn houding!’

HELMOND - Het aantal beveiligingscamera's in en rond hun kerstbomenbos is verdubbeld naar acht. Ze doen voortaan de voordeur van hun woning aan de Scheepstal op slot. Verder is er weinig veranderd in het leven van Jan en Kitty Schuurmans; ze verkopen weer gewoon kerstbomen, ruim een jaar nadat ze overvallen zijn.

23 november