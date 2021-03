Tegengas geven helpt: bewoners die de spoortunnel in Deurne niet zien zitten, mogen nu hun mening geven

Ze staken hun zorgen tot nu toe niet onder stoelen of banken. Schreven brieven naar politieke partijen. Dienden bezwaren in. Zetten een nieuwsbrief voor de wijk op. Omwonenden van de Binderendreef in Deurne zijn vanaf de eerste plannen voor een spoortunnel bij hen in de wijk buitengewoon strijdlustig. ,,Er rijden hier straks 13.000 auto’s per dag. We willen een veilige buurt zonder geluidsoverlast en luchtvervuiling.”

Hun bezorgde houding lijkt nu vruchten af te werpen.