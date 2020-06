Tekort van ruim een miljoen: Deurne offert spaargeld op voor zorgkosten

Nee, er komen geen bezuinigingen aan. Nog niet. Ook is er nog geen reden voor een potje paniekvoetbal. Het tekort dat in 2019 is ontstaan in de gemeentelijke portemonnee is dit jaar nog op te vangen met spaargeld. ,,Maar lang houden we dit niet vol. Er komt een tijd dat de rekening wel terecht komt bij de inwoners van Deurne. En dat terwijl we al jaren ons stinkende best doen en er heel goed voor staan”, vat wethouder Marnix Schlösser de financiële situatie in Deurne samen.

Quote Het is natuurlijk bizar dat onze inwoners moeten betalen voor kinderen van buiten, alleen maar omdat ze hier in een instelling zitten Marnix Schlösser , Wethouder financiën, Deurne

De stemming is niet bepaald zonnig in het gemeentehuis. In tegenstelling tot eerdere jaren hebben burgemeester en wethouders geen plus, maar een tekort van 1.226.000 toe te lichten. ,,En dat is helemaal te danken aan het beleid van de rijksoverheid”, zegt Schlösser. Eerder al bleek dat Deurne flink in de spaarpot moet grijpen om de extra kosten voor onder andere huishoudelijke hulp te kunnen opbrengen. Inwoners kunnen nu met een maandabonnement van 19 euro diensten aanschaffen die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vallen. De kosten daarvoor moeten vervolgens door de gemeente worden betaald. ,,En we krijgen daar helemaal geen compensatie voor. Zij voeren het in, wij moeten het uitvoeren maar vervolgens kunnen we het zelf uitzoeken.”

Forse kosten voor jeugdzorg

Daar komt bovendien een forse kostenpost voor jeugdzorg bij. Kinderen van buiten Deurne die tijdelijk bij jeugdzorginstelling Vreekwijk wonen kosten de gemeente bijvoorbeeld al 700.000 euro extra. ,,Ons is beloofd dat het kabinet daar iets voor zou bedenken. Het is natuurlijk bizar dat onze inwoners moeten betalen voor kinderen van buiten, alleen maar omdat ze hier in een instelling zitten. En het is extra wrang omdat we op andere gebieden waar we zelf invloed op hebben wél slagen maken in de jeugdzorg.” Schlösser doelt op extra aandacht voor doorverwijzingen door huisartsen en het zelf in dienst nemen van jeugdhulpverleners.

‘De overheid laat ons bitter in de kou staan’

Ook burgemeester Mak is allerminst te spreken over de houding van de rijksoverheid. ,,Ze laten ons bitter in de kou staan en schepen ons af. Dit kan zo niet langer. Minister: doe er iets aan.”