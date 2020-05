Tender Clown Babzzz heeft in Asten gemakkelijk publiek

Een groene jurk met daaronder knalroze panty's en felgele kistjes. Op haar hoofd heeft ze een mal rood mutsje. Clown Babzzz toont lopend door de Schutter in Asten zowat alle kleuren van de regenboog. Gewapend met een gekleurd lint gaat ze richting het huis van de driejarige Nine Jacobs. Aanbellen hoeft niet, de enthousiaste Nine komt haar al tegemoet gelopen. Het stoepje voor de voordeur is voor vijftien minuten de speelplek van Clown Babzzz. Nine's aanstekelijke lach in onophoudelijk te horen.