Tennisclubs ’t Root en Packador strijden om Kanaal Bokaal

ASTEN/SOMEREN - De Kanaalderby, het is een begrip in Asten en Someren. Twee keer per jaar staan de dorpen onder hoogspanning als beide voetbalclubs het tegen elkaar opnemen. Als het aan de Astense tennisvereniging ’t Root en het Somerense Packador ligt komt er een nieuw begrip bij: de Kanaal Bokaal.

,,Het zou mooi zijn als het over een paar jaar een soort ‘Europa Cup’ is”, geeft Maarten van Oosterhout aan. Het bestuurslid van tennisvereniging ’t Root uit Asten loopt door de kantine en vraagt zich hardop af wat een mooi plekje voor de beker zou zijn. Want die staat zondag op het spel als zijn club het opneemt tegen het Somerense Packador.

Burentwist

Het idee voor de burentwist ontstond enkele weken geleden. ,,Ik kreeg een belletje van een Astenaar met de vraag of het iets zou zijn als we als seizoenopening het tegen elkaar zouden opnemen”, geeft Jan van Dijk aan. Als lid van de technische commissie van het Somerense Packador is Van Dijk nauw betrokken bij het evenement, dat nog in de kinderschoenen staat.

Dat beseft ook zijn Astense collega Paul Vermeer. ,,We hopen dat dit een jaarlijkse traditie gaat worden, maar het is afwachten”, zegt hij terwijl hij druk bezig is het bubbeltjesplastic van de splinternieuwe beker af te halen.

Quote Met de strijd om de Kanaal Bokaal proberen we de nieuwe leden nog enthousias­ter te maken Paul Vermeer, tennisclub ’t Root Asten

Sinds corona merken beide verenigingen dat het aantal nieuwe leden in rap tempo toeneemt. Waar sporten in teamverband lange tijd verboden was, gingen veel mensen een balletje slaan. ,,Met de strijd om de Kanaal Bokaal proberen we de nieuwe leden nog enthousiaster te maken”, verklaart Vermeer. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat het vaste stramien doorbroken wordt. ,,We spelen twee competities per jaar, met deze wedstrijd erbij hebben we weer iets extra’s.”

Minder rivaliteit

Toch ligt het niet in de lijn der verwachting dat het er zondag op de tennisbaan net zo fel aan toe gaat als op het voetbalveld. ,,De rivaliteit is er bij het tennis gewoon een stuk minder”, verklaart Van Oosterhout van ’t Root. ,,We spelen altijd in kleine teams en drinken dan na afloop gezellig iets met elkaar”, vervolgt hij. Maar is er dan echt geen derbygevoel? ,,Uiteraard wel”, stelt Van Dijk. Hij stuurde de afgelopen dagen alle dertig Somerense spelers een mailtje met daarin de boodschap dat er moet worden gewonnen.

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het sowieso niet bij beide Somerenaren. Wanneer Vermeer na enkele minuten eindelijk de beker heeft uitgepakt, geeft hij deze aan Van Oosterhout: ,,Houd hem maar goed vast, want daar krijg je zondag de kans niet voor”, zegt hij met een gulle lach. De Astenaar kan wel lachen om het plaagstootje, maar kaatst de bal snel terug: ,,We zullen zondag wel eens laten zien wie er de beste is”, klinkt het gemotiveerd.