Tennisvereniging De Sprenk uit Bakel viert vijftigjarig bestaan: ‘We hebben wat afgedweild op de betonbanen’

Elf leden vieren hun vijftigjarig lidmaatschap mee met de vereniging, van wie Martien van Lierop (70) en Nelleke Kusters (68) nog actief tennissen. Echtgenote Silvia van Lierop weet zich de oprichtingsvergadering nog goed te herinneren. ,,Riek Gerrits kwam op het idee om een tennisvereniging op te richten. Burgemeester Ophey had ook een grote rol in de oprichting. Er werd een oproep gedaan in Rond om de Toren om te polsen of hiervoor belangstelling was.”

Er waren al snel 65 mensen die lid wilden worden. Op het Geneneind in Bakel werden twee betonbanen aangelegd. Dat was het goedkoopste, maar de ondergrond bleek ook blessures teweeg te brengen en hij sleet hard. Silvia: ,,Ik was blij dat ik kon gaan tennissen. Dat wilde ik al lang.”

Ze haalde Martien met moeite over om ook te gaan tennissen. Martien: ,,Toen ik een tennisracket voor het eerst in mijn handen kreeg, was ik meteen verkocht.” Als paar tennissen, dat ging, maar dan wel tegenover elkaar en niet met elkaar. ,,Martien is veel te fanatiek dat werkte niet”, vertelt Silvia.

Ook Kusters is nog steeds actief tennisser. ,,Ik had al ervaring. Toen we hoorden dat ze in Bakel een tennisvereniging wilden oprichten, hebben Sjef en ik ons meteen aangemeld.” Veel mooie herinneringen komen boven, zoals die aan de voorjaarscompetitie voor de dames en heren. ,,De competitie voor ons was op donderdagmorgen en duurde een week of zes. Na de wedstrijd hadden wij geen tijd om naar huis te gaan en vierden we een feestje. Vaak tot een uur of tien ’s avonds. Maar de mannen konden het nog beter, die hadden hun wedstrijden ’s zaterdags. Ik lag al lang te bed voordat Sjef eens thuiskwam.”

‘Vechtpaarcompetitie’

Ook de echtparencompetitie was altijd erg leuk. ,,Men noemde dat ook wel vechtpaarcompetitie”, vertelt Kusters met een lach. Inneke van de Hurk (64), tot een jaar terug nog actief lid, werd op haar veertiende lid. ,,We speelden vroeger bij ons in de straat altijd badminton. Ik was blij dat ik bij de tennisvereniging mocht. De banen lagen er al, maar de palen nog niet, en wij als jeugd speelden daar al elke avond tennis zonder verlichting.”

De leden waren erg blij dat er nieuwe gravelbanen kwamen. Van de Hurk: ,,We hebben wat afgedweild op de betonbanen als het had geregend.” In de loop der jaren kwam er een eigen kantine bij. En sinds dit jaar padelbanen. Voorzitter Martien Kusters: ,,We hopen dat het ledenaantal hiermee nog meer zal gaan groeien.”

Tennisvereniging De Sprenk kende de afgelopen vijftig jaar meerdere hoogtepunten. Zo werd het damesteam in 1991 kampioen in de hoofdklasse en deed het mee om het Nederlands kampioenschap. Rieneke Kusters, dochter van Sjef en Nelleke Kusters, was een erg goede tennisster. Ze werd op haar veertiende Nederlands kampioen en heeft twee jaar als professional getennist in binnen- en buitenland.

Het feestprogramma van tennisvereniging De Sprenk start deze week voor de jeugd met een clinic voor tennis en padel. Vriendjes en vriendinnetjes mogen meekomen. Zaterdag 18 juni is de jubileumdag met een reünie en feestavond. Op 8 en 9 juli is er voor de jeugdleden de nacht van de Sprenk.

Volledig scherm Tienjarig bestaan tennisvereniging De Sprenk © Jeanne van Ansem

Volledig scherm Opening nieuwe gravelbanen © Jeanne van Ansem