Tentoonstelling ‘Mooi stuk!’ in Repair Café Deurne, het verhaal achter de kapotte Senseo

DEURNE - Het fenomeen Repair Café, ontstaan in Amsterdam, is tien jaar oud. Ter ere hiervan creëerde de stichting de tentoonstelling ‘Mooi Stuk!’ Deze is vanaf nu tot 1 oktober te zien bij het Repair Café Deurne.

Als je gemeenschapshuis het Hofke van Marijke binnenloopt, het Repair Café huist hier in de kelder, loop je bijna tegen de alledaagse voorwerpen aan. Een hemelsblauwe Senseo, een rolkoffer met luipaardprint, een iPhone uit de beginjaren, een spijkerbroek en een houten stoel staan op ronddraaiende sokkels alsof het museumstukken zijn. Qua geldelijke waarde kunnen ze niet tippen aan kunstwerken, maar ze zijn wel degelijk van belang voor de gebruikers die ze ter reparatie aanbieden.

Veel Senseo's

Jan Berkers, initiatiefnemer en voorzitter van het Deurnese Repair Café, vertelt dat er vooral huishoudelijke apparaten naar de werkplaats gebracht worden. „Senseo’s zien we hier inderdaad ontzettend veel. Die beginnen meestal na een jaar of drie te haperen. Maar we krijgen ook veel stofzuigers, strijkijzers en elektrisch gereedschap aangeboden. Het meest bijzondere wat we ooit gerepareerd hebben, is een golfkarretje. Daar was iets van afgebroken en dat hebben we erop gelast.”

De vijf voorwerpen die te zien zijn in de tentoonstelling, ontworpen door Tom Loois en Joanna van der Zanden, zijn de meest voorkomende in de Repair Cafés over heel Nederland. De expositie is een ode aan de reparatie, maar ook aan de reparateurs die zich vrijwillig inzetten. Berkers noemt ze ‘Handige Harry’s’. Twee dagdelen per maand staan ze klaar om mensen te helpen hun oude, vertrouwde producten weer op te lappen.

Het verhaal erachter

Het verhaal achter de lekkende Senseo kunnen bezoekers, net als bij de andere stukken, horen via de bijbehorende koptelefoon. Reparateur John Kevers, van R.C. Eindhoven-Woensel, vertelt hoe hij zo’n reparatie aanpakt. ‘Je moet eerst weten wat er precies kapot is voordat je iets kunt maken. Dus kijk ik waar het water vandaan komt, of het warm of koud is. Bij deze Senseo komt het van boven. Oei, dat is heet. Eens kijken wat er gebeurt als ik de rubberen ring van de pad-houder vervang. Kijk, daar lekt ‘ie niet meer.’

Natuurlijk is niet ieder mankement zo eenvoudig op te lossen, maar volgens Berkers wordt ruim tachtig procent van de voorwerpen gemaakt. „Normaal gesproken zit de klant erbij als we aan het werk zijn. Als ze dan zien hoe makkelijk iets uit elkaar gaat, dan leren ze er soms nog wat van en kunnen ze het onderdeel de volgende keer zelf vervangen.”

De tentoonstelling is tot 1 oktober iedere werkdag te bekijken in het Hofke van Marijke aan de Rembrandt van Rijnstraat in Deurne.