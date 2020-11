Terug aan het werk na tien dagen sluiting door corona: fijn, maar ook spannend

HELMOND - Tien dagen lang was de kinderveiligheidsstoeltjes-afdeling van Senzer in Helmond door corona dicht. Gisteren mochten de werknemers voor het eerst weer aan de slag.

Blijdschap overheerst, bij de meesten. Toch vinden ze het ook wel spannend om terug te zijn. Zoals Lidije Rexhiqi, die al meer drie jaar bij als een van de door Senzer gedetacheerden bij Dorel werkt. Zij is allrounder en zorgt voor de planning, dat de productie binnenkomt en materiaal wordt besteld. ,,Er speelt wel van alles door je hoofd, ja. Maar het is fijn om weer hier te zijn, want thuis zitten is ook niets.” Zelf raakte ze niet besmet, een aantal mensen die ze kende wel. ,,Ik heb over een paar gehoord, maar op het moment dat het nieuws kwam was ik niet hier.”

Volledig scherm Lidije Rexhiqi: ,,Er speelt wel van alles door je hoofd, ja. Maar het is fijn om weer hier te zijn, want thuis zitten is ook niets.” © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Hetzelfde geldt voor Jolanda van de Lisdonk uit Gemert, die alweer bijna tien jaar voor Dorel werkt. Ze keurt de autostoeltjes en werkt op een aantal andere plekken op de productielijn. ,,Het was vreemd om ineens niet te hoeven werken. We zijn de tijd wel doorgekomen, natuurlijk. We zijn bij vrienden geweest, heb op het hondje van mijn ouders gepast. Ik heb geen idee wie van mijn collega’s besmet is geweest, dat blijft onder de bazen. Persoonlijk ben ik niet bang geweest, maar je schrikt natuurlijk wel.”

Volledig scherm Jolanda van de Lisdonk: ,,,,Het was vreemd om ineens niet te hoeven werken." © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Manager Rob Rijnen heeft zichzelf vorige maandag nog laten testen. Niet omdat hij zich echt ziek voelde, wel om zeker te weten dat hij geen besmettingsgevaar vormt voor anderen. ,,De afgelopen anderhalve week ben ik hier veel geweest en ik was ook best moe”, zegt hij. ,,Maar goed, dat kan ook andere oorzaken hebben.”

Gelukkig was de uitslag negatief en kon hij er dus gistermorgen zijn om het personeel opnieuw te verwelkomen. Tien dagen lang zaten zijn mensen verplicht thuis, omdat op de Senzer-afdeling dat kinderzitjes voor Dorel maakt het aantal besmettingen maar op bleef lopen.

Quote Tot en met vrijdag kwamen nog fors meer meldingen binnen, maar dinsdag was het klaar. Sinds die dag kregen we geen telefoon­tjes meer van mensen die positief zijn getest, zo snel gaat het dus óók. Rob Rijnen, manager Senzer Op de woensdag - het moment dat ze besloten uit voorzorg dicht te gaan - ging het nog om 22 positief geteste mensen. ,,De een had slechts milde klachten, de andere zijn echt ziek geweest. Een belandde in het ziekenhuis, daar hadden we wel zorgen over. Maar hij is hersteld en is vorige week uit het ziekenhuis ontslagen.”

Na sluiting bleef het aantal nog even oplopen, tot 45 besmettingen in totaal. ,,Dat is 13 procent van het hele personeelsbestand, zo’n 350 mensen. Tot en met vrijdag kwamen nog fors meer meldingen binnen, maar dinsdag was het klaar. Sinds die dag kregen we geen telefoontjes meer van mensen die positief zijn getest, zo snel gaat het dus óók.”

In die tijd is het pand schoongemaakt, de ventilatie opnieuw gecheckt en het aantal werkplekken van 275 naar 200 gegaan. Alles om ervoor te zorgen dat nieuwe besmettingen uitblijven. ,,Voor de sluiting waren we al begonnen mondkapjes verplicht te stellen, in maart hadden we al eenrichtingsverkeer ingesteld, spatschermen opgehangen en toezichthouders aangesteld.”