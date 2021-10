Terug naar de onvervalste rock-'n-roll van de 60's & 70's, voordat die vermaledijde disco alles verpestte

HEUSDEN - Het begon met tien bij elkaar gebrachte jukeboxen, daarna stapte Back to the 60's and 70's in Heusden over op live bands. Op zaterdag 6 november wordt het evenement voor de tiende keer gehouden.

De voorliefde voor de muziek van de jaren zestig en zeventig is al van de kleding van de organisatoren af te lezen. Grafisch ontwerper Els Haasen (60) heeft zichzelf in een zwierige jurk gestoken met afbeeldingen van Marilyn Monroe en Elvis. Cor Berkers (59) en Hans Berkvens (72) dragen hesjes met Cadillacs en oude radio's.

„Rond 1975 begon de disco”, zegt Berkvens met lichte afkeuring in zijn stem. Daar ligt voor de zeven organisatoren van Back to the 60's and 70's de grens. Op 6 november zal in Hart van Heuze aan de Pastoor Arnoldstraat in Heusden muziek van vóór de disco te horen zijn.

Tien jukeboxen bij elkaar

Onvervalste rock-'n-roll, daar zorgen de bands Hayfever en The Wieners wel voor. Die bands sprongen er voorgaande jaren uit, die hebben ze gestrikt voor de jubileumeditie. Het nostalgische evenement is inmiddels zo goed als uitverkocht. Natuurlijk komen er veel mensen uit de buurt, maar ook liefhebbers uit andere delen van het land weten de weg naar Heusden inmiddels te vinden.

Het begon toen Cor Berkers en Martien Giebels, die elkaar kenden van de harmonie, een 'avond met jukebox’ wilden doen. „In Heusden zijn achttien mensen met een jukebox. Daarvan hadden we er tien verzameld in gemeenschapshuis Unitas”, vertelt Berkers. En er trad een troubadour op.

Maar jukeboxen zijn niet gemaakt om mee te slepen, dat was elke keer een precaire klus. Na enkele jaren werd overgestapt op bands. „Maar het gaat niet alleen om de muziek. Het hele sixties-gevoel moet er zijn”, zegt Berkvens. „Net als vroeger op de dansavonden.”

Daar kunnen de anderen niet over meepraten. „ In de vroege jaren zestig was ik heel klein, dat is allemaal pas later gekomen”, legt Berkers uit. „Ik heb wel altijd iets met Elvis gehad en met de hippies”, vult Haasen aan.

Vetkuiven en petticoats

De hele week zijn enkele mensen bezig de moderne zaal van Hart van Heuze om te bouwen tot er niets meer van zichtbaar is. Een houten bar met plaatjes van Fats Domino en Simon & Garfunkel wordt over de huidige bar geplaatst. Er wordt een groot beschilderd doek opgehangen, er komen Perzische tapijten. De topper van het decor is een houten kiosk met sfeerverlichting.

Er is ruimte om te dansen, maar ook om te buurten en te drinken. Soms dossen mensen zich uit met vetkuiven en petticoats, dan waan je je helemaal zestig jaar terug in de tijd. Voordat die vermaledijde disco alles verpestte. „Nee hoor”, zegt Haasen. Ze denkt er even over na. „Nou ja, een beetje wel.”