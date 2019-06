Terugspoelen naar de begindagen van de televisie in Neerkant

NEERKANT - Museum Techniek met ‘n Ziel in Neerkant opende zondagmiddag de deuren voor gastspreker Professor Ir. Klaas Robbers. Hij vertelde gepassioneerd en met veel humor een duidelijk technisch verhaal dat voornamelijk ging over wetenschapper en uitvinder Freek Kerkhof die in 1904 in Nederweert geboren was.

Het ging over de werking van zijn mechanische TV met camera met behulp van de Nipkow schijf met gaatjes. De Duitser Paul Nipkow patenteerde in 1884 de Nipkowschijf en was daarmee de grondlegger van de huidige televisie. Saillant detail is, dat hij zijn idee nooit heeft zien werken.

De Nipkowschijf is een roterende schijf met een spiraal van kleine gaatjes, waarmee een beeld lijn voor lijn kan worden afgetast. Vanuit dit gegeven kon de Nederlandse televisiepionier Freek Kramer precies honderd jaar geleden in 1919 gaan experimenteren en bouwde hij zijn eigen televisieapparatuur. In 1929 kwam hij voor Philips te werken en was het voor hem gemakkelijker om professioneel hier aan verder te werken. In 1936 zond hij vanuit zijn huiskamer de eerste televisiebeelden uit. Het was een heel technisch verhaal met een aandachtig gehoor. Een dertigtal techneuten en geïnteresseerden hingen aan de lippen van Robbers.

Fanatieke radioamateurs

Na afloop van de lezing konden ze met eigen ogen aanschouwen hoe zo’n Nipkowschijf nu eigenlijk werkt. Er was zelfs een prototype van Kerkhofs uitvinding aanwezig. ,,Als je met eigen ogen de bewegende beelden kan bekijken van wat er allemaal gezegd is deze middag is het verhaal nog duidelijker. Het was echt interessant en de uitleg was helder voor iedereen”, aldus Wim Kramer. Hij was speciaal met zijn vrienden Leon Kempen en Olbert Petersen uit Utrecht en Winterswijk gekomen. Zij interesseren zich voor deze techniek en zijn zelf fanatieke radioamateurs. Kempen vertelt dat hij het juist zo leuk vindt dat de techniek uit die tijd nu nog maakbaar is. ,,Het is het begin van wat we nu in onze huiskamer zien”, vult Petersen aan.