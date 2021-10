Textielarbeid in Gemert: weven... er komt veel bij kijken

GEMERT - ,,Wevers stonden van alle ambachten het hoogst in aanzien. Wevers waren trots op hun beroep. Er ging een degelijke opleiding aan vooraf en d’r kwam ok hil wa bai kiejke ”, vertelde historicus Ad Otten woensdagmiddag in een fraai filmpje van Gemert Centraal dat als introductie gedraaid werd.

Dat gebeurde tijdens de Verhalentafel in het Boerenbondsmuseum, die als doel heeft om mooie Gemertse verhalen en anekdotes boven te halen. Deze keer was het onderwerp de Textielarbeid in Gemert. ,,Eerst moest er garen op de klos. Als die draad kapot was, vatte wij d’n draad wir op en knopen vervolgens de endjes aan mekaar”, aldus Otten, waarmee hij tevens de oorsprong van een aantal bekende uitdrukkingen aanstipte.

In prachtig ‘plat Gimmers’ kwamen er heel wat leuke weetjes voorbij. Zo telde Gemert in de voorbije eeuw honderden thuiswevers die als kleine zelfstandigen op hun eigen weefgetouw de schrale kost verdienden. Gemert had destijds tevens enkele grote textielfabrieken, Raymakers en Van den Acker, waar wevers in de fabriek werkten. ,,In de achttiende eeuw was Gemert in dat opzicht zeker vergelijkbaar met Helmond en Tilburg”, aldus Otten. In de jaren 50 had textielfabriek Raymakers rond de 400 personeelsleden.

Beginselen

Twee van die oudgediende wevers waren te gast op de Verhalentafel en vertelden enthousiast hun verhaal. Leo Pennings en Frans Raijmakers leerden op de toenmalige ambachtsschool de beginselen van het vak en breidden hun kennis uit op de avondschool. ,,Vijf dagen plus zaterdags vur de middag werken, vier avonden naar de avondschool in Helmond, alles mi de fiets, en ’s zondags twee keer naar de kerk”, herinnert Raijmakers zich.

In 1952 was hij klaar met de opleiding, nog wel als beste van de klas. Ook Pennings deelde zijn herinneringen met verve. ,,Ze kwame an hois vrage of ge as waever kwaamt werke.” In het filmpje legde hij uit wat er allemaal bij komt kijken. Hoe patronen tot stand komen en hoe hij een gebroken draad repareerde met een speciale knoop, getiteld ‘nooit mir los’. Een vak apart!

Inmiddels zijn beide heren vaste wevers in het wevershuisje van het Boerenbondsmuseum en hebben zij twaalf vrouwelijke leerlingen om het vak te leren.

Folklore stoffen

Ook Felix van den Acker, voormalig Gemertse textielfabrikant, vertelde boeiend. In het filmpje was al zijn ‘dikste boek van Gemert’ te zien, een stalenboek van zo’n dertig centimeter dik. ,,In de jaren 50 leverden wij als eersten jarenlang denimstof aan de Bijenkorf.” Hij toonde een prachtig boekje uit 1881 met orders en een ander oud stalenboekje met werkmansstoffen. Het bedrijf was ruim 200 jaar gevestigd in Gemert en stond tevens bekend als producent van ijzersterke folklore stoffen. ,,Er gaan zelfs geruchten dat Napoleon een hemd droeg van onze stof.”

Zanggroep Zwaovel en Salpaeter zong enkele liederen en Jo van den Elzen droeg haar gedicht voor. De verhalentafel werd voor de zevende keer gehouden en is een initiatief van Bibliotheek en Heemkundekring De Kommanderij.