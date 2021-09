Theaterspektakel rond Deurne 1300 in voormalig Hippisch Centrum: ,,Er is lang niks geweest, mensen hebben wel weer zin om naar het theater te gaan!”

De Deurnese toneelgroepen De Peelcomedianten en Wizzel voeren volgend jaar maart gezamenlijk een theaterspektakel op met toneel, muziek en dans. Het stuk, getiteld De Helse Helm met als ondertitel Gedonder in Durninum, wordt opgevoerd op een bijzondere locatie, namelijk de Green Valley Estate -het voormalige Hippisch Centrum- in Deurne.

Beide theatergroepen hebben dit jaar een jubileum en kozen het herdenkingsjaar Deurne 1300 als thema. De Peelcomedianten bestaat sinds zondag 12 september exact 75 jaar. Wizzel is 40 jaar geleden opgericht als De Hofnarren.

Twee keer jubileum

Zonder het van elkaar te weten hadden beide verenigingen plannen voor een jubileumvoorstelling rondom de historie van Deurne. Het toeval wilde dat ze ook allebei de filmserie The Outlander als uitgangspunt in gedachten hadden.

Samenwerking lag voor de hand, ondanks dat Wizzel voornamelijk familievoorstellingen speelt terwijl De Peelcomedianten de laatste jaren veel alternatieve stukken voor volwassenen op de planken bracht.

Samen script geschreven

Schrijver en speler Leon van der Elsen van Wizzel en productieleider Stefan van der Heijden van De Peelcomedianten schreven samen het script. Dat bestaat voor een groot deel uit fictie maar bevat ook historische feiten. Als voorbeeld noemen de schrijvers een scène waarin Grard Sientje op een motor terugreist in de tijd en bij het Groot Kasteel de heer Van Doerne ontmoet. Stefan van der Heijden: ,,Het stuk moet vooral leuk zijn om naar te kijken en voor kinderen om te blijven kijken.”

Voor de jubileumuitvoering zocht de organisatie samenwerking met andere disciplines, zoals zang, dans en muziek. Een combo met onder anderen Anita Maassen en Leo van Rijt, zangeres Veerle Bolenius en leerlingen van Ballet- en dansstudio Loes treden op in De Helse Helm. De regisseur is Gabriël van Eekelen uit Helmond.

Figuranten en spelers gezocht

Nu er definitief groen licht is voor Green Valley Estate als locatie, kunnen werkgroepen aan de slag met de voorbereidingen voor technische zaken als licht, geluid en tribunes. ,,De hal waarin we spelen is momenteel een immense zandbak, er is niets”, aldus Van der Heijden. ,,Dat geeft ook direct veel mogelijkheden; je kunt er met een motor en met jeeps naar binnen rijden.”

Bovendien is er veel ruimte voor figuranten. ,,Daar gaan we nu naar op zoek”, zegt Van der Heijden. ,,Bij voorkeur minimaal vijftien personen maar dat kunnen er ook vijftig zijn. Enkele leden hebben een dubbelrol. Dat zien we liever ingevuld met andere spelers, bijvoorbeeld voor rollen als peelwerkers. Ook daar zijn we naar op zoek.”

Open repetitie

Donderdag 11 november is er een open repetitie voor belangstellenden in het CCD in Deurne. Informatie is verder te vinden op de website van De Helse Helm. De uitvoeringsdata zijn in het derde en vierde weekend van maart 2022. Het aantal opvoeringen is nog niet bekend, wel is zeker dat er op de zondagen een middagvoorstelling te zien zal zijn.

,,We verwachten er veel van”, aldus Leon van der Elsen. ,,Er is lang niks geweest, mensen hebben wel weer zin om naar het theater te gaan. Het wordt een groot spektakel met muziek, zang en dans.”