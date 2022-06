Theaterspektakel Vlierden 1300: ‘Met z’n allen de schouders eronder, dan krijg je iets bijzonders van de grond’

Vlierden wilde in 1925 onderdeel worden van de toenmalige gemeente Asten. Maar dat liep uit in een afwijzing. ,,Dat had te maken met de aard van het volk. Men vond de mensen in Vlierden wat arrogant. En zo zijn we in Deurne terechtgekomen”, vertelt Peter Verberne.

Deze en andere historische gebeurtenissen, zoals de laatste raadsvergadering van de zelfstandige gemeente Vlierden, worden nagespeeld in het theaterspektakel Vlierden 1300. In een reizend toneelstuk wordt het publiek in het weekend van 8, 9 en 10 juli op drie verschillende locaties in drie identieke voorstellingen meegenomen in het verleden van Vlierden. Het dorp viert daarmee dat het vorig jaar 1300 jaar bestond.

Veel werk op de hals gehaald

Frank van Rooij en Peter Verberne zijn de tekstschrijvers en regisseurs. ,,We hebben onszelf veel werk op de hals gehaald”, aldus Van Rooij. ,,In ’t Huis zijn alle voorzieningen zoals microfoons, boxen en licht voorhanden. Maar we zijn een klein dorpje en we wilden ons onderscheiden. Als we er met z’n allen de schouders onder zetten krijgen we misschien wel iets bijzonders van de grond. En dat is ook gebleken.”

Quote De eerste grote scène speelt zich af in een maïsveld, waar het dorpse leven uit historisch Vlierden wordt uitgebeeld

De eerste grote scène speelt zich af in een maïsveld, waar het dorpse leven uit historisch Vlierden wordt uitgebeeld. Gastheer Frans Franssen, die ook de rol van Vlierdens laatste burgemeester Herman van Hulten speelt, zal het publiek meenemen naar de diverse locaties. Tijdens de middagvoorstelling op zondag wordt vervoer ingezet voor mensen die slecht ter been zijn.

Een van de locaties is de kerk. Van Rooij: ,,De rol van de kerk is in de loop der jaren ingrijpend veranderd. Het is zeer denkbaar dat het een keer tegen een einde loopt. Dat is een boodschap die we meegeven.”

Mystieke figuren

Die boodschap is volgens de schrijvers een tegenstelling in het stuk. Om het verleden op een leuke manier ten tonele te brengen hebben ze vooral humor en diepte in het spel gebracht. Ook komen er mystieke figuren in voor. Verberne: ,,Het is een soort revue met toneel, zang, spel en betrokkenheid.”

De voorstelling wordt afgesloten met een laatste scène in ’t Huis, waarna een afterparty plaatsvindt. Aan de productie werken zo'n vijftig mensen mee en er zijn diverse Vlierdense verenigingen bij betrokken. Verberne: ,,We hebben een goeie bouwploeg, een muziekcombo en een stuurgroep voor de financiële afwikkeling, sponsoring, faciliteiten, kostuums en dergelijke. En we hebben in Vlierden een actieve toneelvereniging ’t Vat.”