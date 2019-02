Thema-avond in Lierop over levenseinde

Shutdown Amerika heeft gevolgen voor Eijsbouts uit Asten

10:42 ASTEN - Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is echt waar. De shutdown van de regering in Amerika heeft ook gevolgen voor een ondernemer uit Asten. Klokkengieter Eijsbouts zou eind vorig jaar de klokken van begraafplaats Arlington in Washington restaureren, maar het project is nu met enkele maanden vertraagd.