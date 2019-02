Thema-avond Someren-Heide: Ouders worstelen ook met alcoholleeftijd

SOMEREN-HEIDE - Een mailtje met de boodschap ‘die van ons heeft het niet gedaan’. Of ouders die hun alcoholbandje afstaan aan de kinderen. Twee voorbeelden die aangeven dat er nog een wereld te winnen is in de strijd om tieners tot hun achttiende geen alcohol te laten drinken, bleek dinsdag bij de thema-avond over drank en drugs in Someren-Heide.

Het is voor volwassenen die zelf als zestienjarige aan het bier zaten, best lastig om die grens te hanteren, zo moesten sommige bezoekers toegeven. Want wat voor schade heeft het voor ons gehad?, krijgt Bernard van 't Klooster van Novadic-Kentron (instelling voor verslavingszorg) vaak te horen. ,,We weten nu andere dingen over alcohol. Als je daar op jonge leeftijd mee begint, is de kans tientallen procenten groter dat je een verslaving ontwikkelt.” De impact op een jong puberbrein is groot , stelt Van 't Klooster: ,,Dat is zich dan heel heftig aan het ontwikkelen. De piek zit op 15/16 jaar. Dan zijn alle remmen los. En dan gooi je er een middel bij (alcohol) dat nog meer ontremd.”

Groepsdruk

Het woord groepsdruk val regelmatig. Niet alleen bij jongeren. Ouders worstelen er ook mee als hun kinderen buiten de groep vallen. En als vriendjes van hun ouders wel mogen drinken met 16/17.

Op deze goedbezochte avond in gemeenschapshuis De Bunt zijn Somerense festivalorganisatoren te gast: Bart Hermans van de Heise Bierfesten en Koen Tomassen van Zum Schluss. Beiden werden geconfronteerd met controles en verwijzingen naar Bureau Halt. ,,Je wilt dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar ons toe laten gaan", zegt Tomassen. Het verbaast hem dan ook dat sommige van die ouders het omdraaien en zeggen dat de Halt-registratie niet deugt.

Hermans: ,,Op vrijdag en zaterdag is er bij ons geen toegang onder de achttien. Maar zelfs op de familiedag op zondag zijn er kinderen geregistreerd voor Halt.” Onder meer door het gebruik van vaders of moeders bandje. ,,Wij kunnen alles zo goed mogelijk regelen, maar als dit gebeurt...”

Quote Hij stond alleen maar met een biertje in de hand Yvonne van der Zanden, Bureau Halt

Yvonne van der Zanden van Halt had het druk: ,,Een deel van de ouders was begripvol. Voor een deel levert het scheven blikken op. 'Het is niet eerlijk hoe het was gegaan’. Hij stond alleen met een biertje in de hand. Dat hield hij voor iemand vast’.”

Voor de organisatie van de Bierfesten was het even schrikken dat er door gemeente en politie zo stevig werd gecontroleerd. ,,We hebben daar later over gesproken. Dan kom je tot de conclusie dat je hetzelfde wil: geen alcohol onder de 18", aldus Hermans. Bij Komokus gaat het ook wel eens mis, is René van Deursen van het jongerencentrum eerlijk. ,,We hebben zelfs mensen ingehuurd voor te controleren, om vrijwilligers te ontlasten.”

Xtc

Het gaat deze avond ook over drugs. Presentator Hester Dadema van het Helder Theater, dat enkele korte sketches brengt, vraagt het publiek of dat angstig is voor xtc. Er wordt geknikt. ,,We weten niet wat de effecten op langere termijn zijn", zegt Van 't Klooster. ,,Wel dat de stap naar zwaardere middelen hierdoor kleiner wordt.”

Eén aanwezige heeft wel eens gehoord dat nu de grens van alcohol naar 18 is gegaan, er meer naar xtc wordt gegrepen. Daar gaat de Novadic-man niet in mee: ,,Het zijn twee verschillende lijnen. Maar al zou het zo zijn, willen we dan 18 loslaten?”