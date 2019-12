Theo Hikspoors over Aldi in Deurne: 'Er wordt een wanstaltig gedrocht uitgescheten’

Eerder deze maand werd bekend dat Aldi groen licht had gekregen van de gemeente Deurne voor het vestigen van een supermarkt op de plek waar nu nog bloemenzaak Van Deursen zit. Hikspoors vindt de locatie ongeschikt voor een supermarkt, midden in een historische omgeving vlakbij het kasteel. Daarnaast betreurt hij het dat het college geen bestemmingsplanprocedure is opgestart. PA/GL had samen met PvdA vragen ingediend over de gang van zaken. Portefeuillehouder Helm Verhees gaf in de raadsvergadering aan dat het college ook liever had gezien dat Aldi zich in het centrum van Deurne zou vestigen, maar dat de supermarktketen er voor heeft gekozen om een aanvraag in te dienen voor een locatie buiten het centrum. ,,Het college heeft met het verlenen van deze vergunning uitvoering gegeven aan het raadsbeleid, zoals dat is vastgelegd in onder andere het bestemmingsplan en de welstandsnota", aldus Verhees.