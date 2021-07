Theo Maas mag naar Meijel, pad toch open voor agrariërs

Gouden K voor Karin Snijders die kunst nastreeft waar je vooral ook zelf blij van wordt

15:00 GEMERT - Jaarlijks worden in Nederland door de Nationale Kunstweek tien onderscheidingen, in de vorm van gouden K's, toegekend aan kunstenaars die zich op bijzonder positieve wijze inzetten voor (beeldende)kunst. In Gemert mocht wethouder Wilmie Steeghs dit jaar Karin Snijders onderscheiden voor haar werk binnen Kunstlokaal Gemert, Stichting Kunstmarkt Gemert en de Stichting Jan van Gemert die de Open Atelier Route organiseert en Het Jan van Gemert Jaar. Snijders wil kunst graag op een laagdrempelige manier naar de mensen toe brengen.