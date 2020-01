Theo Martens stopt in april als wethouder van gemeente Asten

Zijn politieke loopbaan begon Martens als bestuurslid van het CDA Asten-Heusden-Ommel in april 1991. In 1997 werd hij verkozen tot voorzitter van de lokale CDA-afdeling. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 werd Martens met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad van Asten. Na zeven jaar raadslidmaatschap volgde in 2005 het wethouderschap. Martens was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, 2010, 2014 en 2018 lijsttrekker namens het CDA Asten-Heusden-Ommel.