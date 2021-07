Theo uit Someren bracht zijn kinderen twintig jaar lang naar dezelfde basisschool

SOMEREN - Nog één keer brengt Theo Swinkels vandaag zijn dochter Anouk naar basisschool De Diamant in Someren. Voor zowel Theo als voor de basisschool een bijzonder moment: na twintig jaar telgen van de familie Swinkels op school te hebben gehad nemen ze afscheid van elkaar. ,,Het zal wel even wennen worden.”

,,Theo stond altijd klaar voor ons, als we bijvoorbeeld op schoolkamp gingen bracht hij alle spullen naar de locatie,” zegt Anja Peters. Zij is al 21 jaar lerares, eerst op de Paulusschool en na de fusie met de Petrusschool in 2010 op De Diamant. Ze leerde daar direct Theo Swinkels kennen: ,,Theo is een ouder die precies weet wat hij wil voor zijn kinderen, hij is positief en houdt ons scherp. Het is echt uniek dat een ouder twintig jaar onafgebroken verbonden is aan een school.”

Swinkels hoort het met gepaste trots aan, al vindt hij het zelf helemaal niet zo bijzonder. Als klein jochie zat hij zelf op de Petrusschool en voor hem was het een logische keuze dat zijn kinderen daar ook onderwijs zouden volgen. ,,Het is een geweldige school waar je als kind jezelf kunt zijn.”

Tranen over de wangen

Dochter Lyan (25) was de eerste telg van het gezin Swinkels die naar de Petrusschool ging, daarna volgden al snel de zonen Stefan (23) en Thijs (20). Vooral de laatste had het moeilijk op school en geadviseerd werd om hem in Eindhoven speciaal onderwijs te laten volgen. Dit werd geen succes, dagelijks rolden de tranen over de wangen van Thijs wanneer hij in een taxibusje naar school werd gebracht. Theo zag het met lede ogen aan en nam contact op met De Diamant. ,,Ik heb ze gevraagd of ze ervoor konden zorgen dat Thijs weer met een lach naar school kon gaan. Daar konden ze voor zorgen.”

Quote Ik heb ze gevraagd of ze ervoor konden zorgen dat Thijs weer met een lach naar school kon gaan. Daar konden ze voor zorgen Theo Swinkels

Het kenmerkt De Diamant: het wil een school voor iedereen zijn. ,,Wij kijken naar wat kinderen wél kunnen in plaats van naar iets wat ze niet kunnen” stelt Peters. Ze gaat verder: ,,Iedereen is hier welkom, het maakt niet uit waar je vandaan komt en of je een beperking hebt. Wij geven ze onderwijs op hun eigen niveau.”

Allicht naar De Diamant

Nu dochter Anouk (11) aan haar laatste schooldag begint komt er een einde aan het ‘huwelijk’ tussen Theo en De Diamant. ,,Het zal wel even wennen worden dat ik na de zomervakantie hier niet meer kom.” Mocht hij ooit kleinkinderen krijgen dan weet hij wel naar welke school deze gaan: ,,Allicht naar De Diamant.”