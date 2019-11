Theo van Heugten kan veel kwijt in zingen als gouden lid van a Capella Lierop

Z'n mooiste momenten? Dat vindt hij toch de serenades die gebracht worden bij jubilarissen. Indrukwekkend noemt hij de erehaag die de koorleden vormen op het kerkhof bij het afscheid van een medelid. ,,Je neemt toch afscheid van iemand met wie je jaren hebt gezongen,” aldus Van Heugten die vooraf bij de familie van overleden leden de liedjes voor de uitvaartmis gaat bespreken. ,,Het is fijn dat je dan mag zingen, daar kun je heel veel in kwijt.”



Als de 65-jarige Van Heugten zich op 1 januari 1970 bij het Lieropse zangkoor voegt, is de naam nog 'Ut half twaalf koortje'. " Drie jaar daarvoor is het koor begonnen met zingen in de Koepelkerk tijdens de half twaalfse Mis, met begeleiding. En dat blijft zo als daarna de naam a Capella wordt aangenomen: ,,Maar we zingen ook zonder muzikale ondersteuning.”