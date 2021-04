Theo Werdens (77) kon zelf niet meer sporten, maar hij was er bij Sparta'25 nog altijd

Het leven van mijnwerkerszoon Theo Werdens begon in Sittard, als middelste in een gezin van drie kinderen. Hij had een oudere broer en een jongere zus; moeder was altijd thuis, vader werkte veertig jaar lang in de mijn. ,,Ons pap was vroeger niet de makkelijkste", weet zoon Mischa Werdens. ,,Hij haalde altijd veel kattenkwaad uit. Een echt bandietje dus.”