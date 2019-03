Thera de Koning uit Beek en Donk kon letterlijk niet om de tennisclub heen

Met haar jonge gezin kwam Thera de Koning in 1970 te wonen op Het Slotje, pal naast de dan pas één jaar oude en gelijknamige tennisvereniging. ,,Vanuit onze dakkapel kon ik zien of er een tennisbaan vrij was’’, vertelt ze glimlachend, nog altijd in hetzelfde huis wonend. Hoewel ze vroeger nooit zo van de balsporten was, kon ze de verleiding uiteindelijk niet weerstaan en werd ze als dertiger lid van ’t Slotje. ,,Als de club ginds had gelegen, was ik er denk ik niet aan begonnen. Maar nu kon ik er eigenlijk niet omheen.’’ Tot haar eigen verbazing vond ze tennis steeds leuker. ,,Het ging ook steeds beter. Achteraf gezien had ik misschien eerder moeten beginnen.’’