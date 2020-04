Thieu Brabers (1946-2020): politicus wars van poeha

Brabers was van 1974 tot 2006 gemeenteraadslid. Hij stond in 1973 mede aan de wieg van politieke partij Deurne 19NU, tegenwoordig DeurneNU. Bij de eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1974 behaalde zijn partij meteen drie zetels.

Thieu Brabers vertegenwoordigde in die eerste jaren met Cor van Laarhoven en Driek van den Berkmortel de nieuwe politieke beweging in de gemeenteraad. Van 1992 tot 1997 was hij fractieleider. Will Tielemans - toenmalig raadslid voor eveneens DeurneNU - leerde hem kennen als een politicus 'wars van poeha'. ,,Hij was een echte verenigingsman die energie haalde uit contacten met gewone mensen. Hij kwam op voor de gewone man en de jeugd en wist als geen ander lokale belangen uit te dragen en burgers te betrekken bij de politiek."

Tielemans vond hem zeer sterk in het debat. ,,Hij was kritisch en daardoor gevreesd binnen oppositie én coalitie." In 2006 zei hij de politiek vaarwel.

Jeugdzorg en voetbal

Brabers heeft zijn gehele loopbaan in de jeugdzorg bij De Widdonck in Heibloem gewerkt, tegenwoordig Combinatie Jeugdzorg. Naast zijn passie voor zijn werk en de Deurnese politiek was Brabers een enthousiast voetbalfan. Ook daarin toonde hij zich honkvast. Hij was ruim vijftig jaar lid van voetbalvereniging Racing Boys. Hij was van 1974 tot 1993 voorzitter van de club op 't Vreek.

,,Hij kwam tot voor kort nog elke zondag naar Racing Boys. Ook bij de uitwedstrijden was hij regelmatig aanwezig", weet huidig voorzitter Antoon Reijnders. ,,Hij kon zelf niet goed voetballen, maar heeft veel betekend voor onze club. Onder zijn leiding zijn we van het straatvoetbal doorgegroeid naar een officiële voetbalvereniging.”