In het dagelijks leven is Verdonschot in Best werkzaam als ICT en Layout Engineer. De spaarzame vrije tijd die hij heeft, besteedt hij als vrijwilliger bij diverse Somerense verenigingen. Dat doet hij altijd vol passie maar bovenal ook heel bescheiden op de achtergrond.

Sinds 1982 is hij lid van toerwielerclub de Zwaluw, tot 2004 heette die nog Tourclub De Nachtegaal. Hij is daar een van de grondleggers van de Kennedy toertocht. Tevens is hij zestien woensdagavonden per jaar actief voor Wieler Vereniging Amateursport Nederland. Hij wordt zowel binnen als buiten de dorpsgrenzen ingezet om de coördinatie van vrijwilligers te regelen.

Techniek, licht en geluid

In 2020 is Verdonschot ook dertig jaar lid van muziekvereniging Somerens Lust, in de beginjaren bespeelde hij daar de bariton. Tegenwoordig draagt hij bij officiële gelegenheden het schelleboom. Zijn belangrijkste taken zijn echter het regelen van de techniek, licht en geluid. Ook binnen carnavalsvereniging De Meerpoel kennen ze Verdonschot als bezige bij; hij regelt ook daar het licht en geluid tijdens de Zaonikaovenden en maakte ooit deel uit van de hofkapel. Tevens heeft hij de website van de carnavalsvereniging gebouwd, ontworpen en enkele jaren als webmaster onderhouden.

Bij Kans Plus Asten-Someren is Verdonschot al vanaf de eerste editie geluidstechnicus tijdens de jaarlijkse playbackshow. Voor De Ruchte is hij, als oproepkracht, werkzaam bij voorstellingen.