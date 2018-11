Thijssen Sport Someren verhuist naar Postelstraat

SOMEREN - Thijssen Sport in Someren verhuist per 1 december van het Wilhelminaplein naar de Postelstraat. In het pand waar voorheen de Postelsjop zat begint Thijssen Sport aan een nieuwe toekomst. De huidige eigenaren Jac en Doran Thijssen gaan met pensioen, de pas 22-jarige Jamie van Bussel wordt de nieuwe eigenaar.

Als jonge kerel van 25 jaar begon Jac Thijssen in 1979 aan de Emmastraat in Asten zijn eigen sportwinkel. Na twee succesvolle jaren verhuisde hij met zijn zaak naar de Burgemeester Wijnenstraat om zich later op het industrieterrein aan de Ommelseweg te vestigen. Het was de bedoeling om daarna terug te keren naar de Burgemeester Wijnenstraat, maar de grond was zodanig vervuild dat die eerst gesaneerd moest worden. Dit duurde veel langer dan verwacht.

,,Ons huurcontract aan de Ommelseweg liep af en we moesten iets. In Asten was er geen geschikt pand en toen zijn we maar naar Someren getrokken”, aldus Thijssen. Daar zit hij inmiddels al vijf jaar in het oude pand van boekhandel Van de Moosdijk. Nu ook dit huurcontract ten einde loopt, is het mooi geweest voor het echtpaar ,,Ik heb altijd gezegd dat ik op mijn 55ste zou stoppen met werken, ik heb er nog tien jaar aan vastgeplakt. Het is goed zo.”

Trouw

Naar een opvolger hoefde hij niet lang te zoeken, werknemer Jamie van Bussel bood zich aan en is vanaf 1 december de nieuwe eigenaar, in een nieuw pand. Thijssen zegt daarover: ,,Deze ruimte is niet praktisch meer, in de nieuwe zaak waar voorheen de Postelsjop zat hebben ze een beter overzicht.” Het assortiment blijft hetzelfde want de klanten zijn trouw en komen jaarlijks spullen halen. Bang voor het zwarte gat is het echtpaar niet ,,We gaan genieten van de kleinkinderen en misschien wat vaker op vakantie.”