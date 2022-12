Thuis de kachel uit want bibliotheken bieden gratis warme plek voor studie, werk of ontspanning

Belangen­club gehandicap­ten in Peelland bruist weer van energie

DEURNE - Het had niet veel gescheeld of de Belangenvereniging voor Gehandicapten (BVG) Peelland was twee jaar terug gestopt. Dankzij de inzet van enkele enthousiaste Deurnenaren is de club nieuw leven ingeblazen.

8:30