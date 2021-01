Thuisonderwijs lijkt soms volledige zelfstudie

Daar zit mijn dochter Merle dan: met een schermpje voor haar neus naar een les te kijken alsof het een tv-uitzending is. Ik moest er in het begin echt even aan wennen, om haar te zien in een lessituatie. Zou ze zo ook in de klas zitten? Snapt ze nu wat er verteld wordt? Of zit ze te wachten op het moment dat het kwartje valt? Maar dan kijkt ze op en glimlacht naar mij in de deuropening. Ah, als ze tijd heeft om op de omgeving te letten, zal ze het wel snappen.