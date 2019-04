Tien cliëntondersteuners in Deurne met rug zak vol ver

Achtste E-town Madness in Elsendorp groot succes

14 april ELSENDORP/HANDEL - ,,We hebben twee snackbars, maar een kroeg is er niet meer in Elsendorp, die sloot drie jaar geleden haar deuren.” Het is een probleem waarmee steeds meer jongeren zitten die in hun dorp niets kunnen doen. Samen met zijn maten zou Max de Zeeuw weleens eens nieuwe trend in het leven geroepen kunnen hebben. Het E-town Madness festival smaakt in ieder geval naar alles wat een twintiger mist in het eigen dorp: gezelligheid.