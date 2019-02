Tiende Ploegefist in De Rips brengt ruim 15 mille op

In de kantine van voetbalvereniging Fiducia kregen de verenigingen die vrijwilligers voor het festijn hebben geleverd, gisteravond weer de jaarlijkse cheques uitgereikt. Dat gebeurde in het bijzijn van wethouder Inge van Dijk.

Vorig jaar hebben zich in totaal vijf verenigingen ingezet om het Ploegefist weer tot een succes te maken. Dat zijn naast Fiducia Tennisvereniging De Rips, Kindervakantiewerk De Rips, Fanfare Concordia en carnavalsvereniging De Streupers (samen met dansgarde Euphoria). De vrijwilligers werden gisteravond in de voetbalkantine ook getrakteerd op een feestavond.

Dorpsfeest

Het driedaagse dorpsfeest vindt sinds 2016 plaats in de bedrijfshal van loonwerkersbedrijf Ploegmakers. De eerste editie begon als een Night of the Proms-concert ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van Fanfare Concordia. In de loop der jaren groeide het uit tot het dorpsfeest dat het nu is. Het evenement trekt jaarlijks zo'n 2500 bezoekers uit De Rips en omgeving. De opbrengst komt elk jaar in z'n geheel ten goede aan het Ripse verenigingsleven.