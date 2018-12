Tijd voor nieuwe herinneringen in Asten na sloop pand Anneke de Bruijn

Hondenbe­las­ting Ge­mert-Ba­kel extra verhoogd

7:00 GEMERT-BAKEL Hondenbezitters in Gemert-Bakel gaan volgend jaar geen 51,50 maar 57,65 euro per hond betalen. De extra stijging is nodig om een ander tarief, voor horeca-exploitanten, juist minder te laten stijgen.