Tijdelijk geen parkeerplaats in Gemert, maar daar wel gewoon voor moeten betalen

Dronken automobi­list belandt in sloot langs A67 bij Helenaveen

10:47 HELENAVEEN - Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag tegen de vangrail gereden en in de greppel beland op de A67 bij Helenaveen. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van alcohol, vertelt een politiewoordvoerder.