Tijdelijke chicanes in de Dorpsstraat maken de tongen in Aarle-Rixtel los

Ze zijn aangelegd ter hoogte van restaurant Chalet Couvert en drogisterij het Kruidvat en moeten de vaart uit het verkeer halen. Of ze dat ook daadwerkelijk doen, is onderwerp van onderzoek. Na vier of zes maanden volgt een evaluatie en wordt gekeken of ze een permanente karakter krijgen.

Het Dorpsplatform heeft voor dat doel een paar weken geleden drie camera’s opgehangen: op de Molenstraat, de Dorpsstraat en de Bosscheweg. ,,Het enige wat we nu met de camera's doen is tellen", zegt Tom van der Lugt, secretaris van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel. ,,Dat hebben we er ook bijgezet, dat ze bedoeld zijn om informatie te verzamelen, niet om te handhaven. We weten nu hoeveel verkeer er door deze straten rijdt vóór de invoering van de wegversmallingen en straks weten we ook wat voor invloed de maatregel heeft op deze drie straten.”

De invoering heeft tot veel reacties geleid, zowel positieve als negatieve. ,,In de aanloop van de maatregelen hebben we aanwonenden in de Dorpsstraat geconsulteerd en hun reacties zijn vrij verdeeld", constateert wethouder Joan Briels (De Werkgroep, verkeer). ,,Er zijn mensen die zeggen, je hoeft voor mij niets te doen, dat heeft ons verrast. Anderen zeggen: je moet wel wat doen, maar op een andere plek.”

Op advies van de politie

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er nog meer camera’s worden opgehangen, aan alle in- en uitgangen van het dorp. ,,Zodat we er achter kunnen komen hoeveel van het verkeer doorgaand is", legt Van der Lugt uit. Verschuuren: ,,We weten dat er 6.500 verkeersbewegingen per etmaal door het dorp komen. Als je bedenkt dat Aarle-Rixtel 5.700 inwoners telt, kan dat nooit allemaal lokaal verkeer zijn. We willen weten hoeveel automobilisten uit Deurne voor Aarle-Rixtel kiezen omdat ze niet door Helmond met al die stoplichten willen reizen, of hoeveel uit Gemert, De Mortel, De Rips en Boxmeer komen omdat ze niet voor de brug in Beek en Donk vast willen staan.”