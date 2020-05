Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in Gemert-Bakel blijft gemoederen bezighouden

Dat bleek dinsdagavond weer in het Gemertse gemeentehuis, waar opnieuw over die nieuwe regels werd gesproken. Gemert-Bakel worstelt al langer met het vraagstuk. De gemeente kende tot nu toe geen vastomlijnde regels. Toen burgemeester en wethouders een pakket aan maatregelen anderhalf jaar geleden aan de politiek wilden voorleggen, trapte de gemeenteraad op de rem. Want, zo vonden verschillende raadsfracties, het vraagstuk moest 'in een breder perspectief' worden bekeken.

Maximaal zestig

Daarna bleef het tot maart van dit jaar stil. Het gemeentebestuur presenteerde toen een nieuw plan. Daarin staat onder meer dat Gemert-Bakel wil toestaan dat werkgevers in het buitengebied op hun percelen maximaal zestig arbeidsmigranten tijdelijk kunnen laten wonen. Ook wil de gemeente een proef gaan doen met één 'grootschalige woonvorm' voor 100 tot 150 buitenlandse werknemers.

Coalitiepartijen CDA en Dorpspartij konden zich in grote lijnen in de nieuwe regels vinden, zo bleek dinsdagavond, maar de drie oppositiepartijen hadden er op verschillende onderdelen toch grote moeite mee. Zo vroeg Ton Vogels van Lokale Realisten & D66 zich hardop af waarom de gemeente tot nu toe geen overzicht kon geven van alle vergunningen die in het verleden zijn afgegeven om huisvesting van arbeidsmigranten bij wijze van uitzondering toch toe te staan, ook als dat in strijd is met het bestemmingsplan.

Duizenden documenten

Maar zo'n overzicht - met daarbij ook aantallen - is niet zomaar uit de gemeentelijke systemen te vissen, liet een aanwezige ambtenaar desgevraagd weten. ,,Dat is écht niet zo gemakkelijk. Het gaat om duizenden documenten die nageplozen moeten worden, het is in elk geval zeker geen onwil", verzekerde de ambtenaar.

De oppositiepartijen zetten ook grote vraagtekens bij het aantal arbeidsmigranten dat Gemert-Bakel volgens de gemeente telt. Volgens onderzoeksinstituut Het Pon zijn dat er zo'n zeshonderd. Vogels: ,,Zijn wij nou echt gek, dat we dat geloven? In Deurne zijn het er volgens Het Pon ruim 1.600, maar de gemeente gaat zelf uit van 3.600, zo las ik pas in de krant. Dat zal hier toch niet veel minder zijn?"

Drijfzand

Volgens burgemeester en wethouders kan dat aantal in de praktijk inderdaad hoger zijn, omdat een groep arbeidsmigranten via een uitzendbureau van buiten de gemeente bij een bedrijf werkt. VVD’er Jan Vroomans noemde de door de gemeente gehanteerde getallen ’drijfzand'. Bovendien, voegde hij daar aan toe, moet Gemert-Bakel zich afvragen of het wel zo'n goed idee is om arbeidsmigranten bij werkgevers te laten wonen. ,,Daarmee creëer je een enorme afhankelijkheid. Wonen en werken zou je daarom zoveel mogelijk moeten scheiden, uit principe.”