‘Tijdelijke zorgwoningen in tuin bij zusters Asten’

Extra drukte in 30-zone in Deurne door afsluiting weg: 35 hardrij­ders op een dag geflitst door politie

2 mei DEURNE - De politie heeft donderdag 35 snelheidsovertreders aangehouden voor te hard rijden in de 30-kilometerzone op de Zaan in Deurne. De hoogst gemeten snelheid was 56 kilometer per uur. Op de weg is het nu extra druk, omdat de weg de Amstel is afgesloten, waardoor de politie een controle uitvoerde.