Tijdens ‘Old Meets Contemporary’ opent Het Klein Kasteel voor één keer de deuren

DEURNE - Rijksmonument Het Klein Kasteel in Deurne is zondag 25 september het decor voor de expositie O ld Meets Contemporary van kunstenares Roos Sluis uit Neerkant. De tentoonstelling biedt ook de unieke gelegenheid om het kasteel zelf van binnen te bekijken.

In tegenstelling tot het Groot Kasteel en Het Dinghuis is dit historische rijksmonument aan de Vlier normaal niet geopend voor publiek. Het kasteel is omringd door een gracht is het alleen vanaf de buitenkant te aanschouwen. De familie Nooyen die het in 1999 kocht, en bevriend is met kunstenares Sluis, stelt het nu open, speciaal voor de expositie.

De zes broers Nooyen kochten het van Pieter Wiegersma, de zoon van de eerdere eigenaar: dokter en kunstenaar Hendrik Wiegersma (1891-1969). ,,Dit pand heeft een geschiedenis die al dateert van voor het jaar 1381”, aldus Tonny Nooyen. ,,Het heeft door de eeuwen heen alle oorlogen doorstaan. Wij hebben het gekocht zodat we onze zakenrelaties een gastenverblijf aan konden bieden. En natuurlijk voor familie en vriendenfeesten, want daar zijn wij Nooyens dol op.”

Speeltuin

Hij verhaalt hoe zijn moeder Anneke van Deursen (1921-2000) in deze omgeving opgegroeid is. ,,Als kind was deze plek haar speeltuin. Hoe bijzonder is dat? Zij heeft het gelukkig nog mee mogen maken dat dit pand in ons bezit kwam. Als rijksmonument wordt het ieder jaar geïnspecteerd of het niet in verval raakt. Daar wordt streng op toegekeken. Dat is helemaal niet erg, want wij willen het ook graag in stand houden. Het is toch prachtig hier.”

Quote De sfeer en ambiance maakte toen al zo’n indruk op me dat ik me geen betere plek kan toewensen voor mijn expositie Roos Sluis, Kunstenares

Dat is inderdaad het geval, vindt ook kunstenares Roos Sluis, die tot de vriendenkring behoort van de familie. ,,Het is misschien wel twintig jaar geleden dat ik naar dit kasteel kwam voor een expositie van Cubaanse kunstenaars. De sfeer en ambiance maakte toen al zo’n indruk op me dat ik me geen betere plek kan toewensen voor mijn expositie”, zegt Sluis.

Aan de wilgen

Ze vervolgt: ,,Ik was blij verrast dat Tonny op mijn vraag bevestigend geantwoord heeft. Ik weet immers dat het kasteel normaal voor publiek gesloten is. Sinds 2020, tijdens de coronapandemie, heb ik me volledig op mijn kunst gestort en mijn oude beroep aan de wilgen gehangen. Daar heb ik nog geen moment spijt van gehad”.

Ze noemt haar kunst kleurrijk, in your face en hedendaags. Om iedereen de gelegenheid te bieden om de expositie te bekijken, en in verband met de verwachte drukte, wordt gevraagd om via https://www.roossluis.com/book-online te boeken. Dit kan van 9.00 uur tot 19.00 uur op een tijdslot van iedere keer een uur. Auto’s kunnen geparkeerd worden bij het Antonius Kapelletje aan het Haageind of aan de Langstraat nummers 29 en 35.