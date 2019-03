Tijdwinst bij vergunningaanvraag Deurne

Een meerderheid van de politieke partijen in Deurne stemt in met de nieuwe regeling die de papieren chaos wat eenvoudiger moet maken. Want stel: iemand wil een manege beginnen op de plek waar nu een school ligt; dan moet voor er ook maar één zandkorrel wordt verplaatst eerst het bestemmingsplan worden aangepast. Dat neemt tijd in beslag, allerlei personen moeten hun zegje erover doen en er kan bezwaar tegen worden gemaakt. Na advies van een onafhankelijke commissie kan het gemeentebestuur dat volgen of toch akkoord gaan met de aanvraag. Daarna begint alles van voren af aan met een omgevingsvergunning, die ook nodig is. Daartegen kunnen mensen wederom in bezwaar, beroep en hoger beroep gaan. Dit kan jaren duren.

Om deze opeenstapeling in te perken is de coördinatieregeling in het leven geroepen. Hiermee kan desgewenst het traject van beide vereiste vergunningen gelijk lopen. Bezwaren kunnen daardoor ook tegelijkertijd worden ingediend. ,,Op de dag dat de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, wordt ook de bijbehorende vergunning door het college verleend. Na de vaststelling is vervolgens alléén beroep mogelijk bij de Raad van State. Die behandelt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning als één besluit en doet binnen zes maanden één uitspraak”, aldus burgemeester en wethouders.