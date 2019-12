Tineke (66) reist in haar eentje maanden door Australië: ‘Meestal voelde ik me gelukkig’

GEMERT - Het is niet gebruikelijk, maar dat ligt Tineke Mols, medewerkster van deze krant, wel. Op haar 66e trok ze recent tweeëneenhalve maand door Australië. Lekker in haar eentje. Gillend van plezier de Blue Mountains af. Ze vertelt over haar bijzondere soloreis.

Volledig scherm Mijn route door Australië. © Tineke Mols Een vogel springt brutaal op mijn wankele tafeltje en pikt de laatste kruimels van mijn scones met jam en slagroom. Ik heb mezelf eens verwend. Tenslotte ben ik alleen en iemand moet het doen. Ik geniet van mijn kop thee bij het Telegraphstation uit 1872, dat ik zojuist heb bezocht. Het is 38 graden, het is er stil en ik zit vijf kilometer van Alice Springs vandaan, in het snikhete midden van Australië. Ik voel me volmaakt gelukkig.



Wat een voorrecht ook! Ik ben 66 jaar en trek in mijn eentje rond door Australië. Ik reisde wel vaker alleen maar nu ben ik aan de andere kant van de wereld voor onbepaalde tijd, zonder retourticket. Ik kan zomaar drie maanden blijven als ik wil. Het is echt ‘ik zie wel’.



Mijn Australië-trip begint in Adelaide, een gemoedelijke stad zonder stadsallures. Later zal ik ook Darwin, Cairns, Brisbane, Sydney en Melbourne zien. Heel opvallend in al die steden zijn de prachtige parken en volop gratis voorzieningen. Heel veel bankjes, picknicktafels, elektrische bbq’s en gratis zwembaden. Plus openbare toiletten. Schoon en mét WC-papier.

Jazeker, ook ik reis door de outback, het binnenland van Australië dat bijna driekwart van dit immens grote land beslaat. Duizenden kilometers dezelfde droge kale begroeiing en de Stuart Highway die daar als een lang lint asfalt dwars doorheen loopt.

Stuart Highway. © Tineke Mols

Stuart Highway. © Tineke Mols

55 graden

Het is niet erg slim om in je eentje dit godverlaten gebied te bezoeken, daarom heb ik voor de outback een trip van een week met een groep geboekt. In een truck leggen we 2200 kilometer af en zien onder meer mijnstad Coober Pedy waar veel inwoners onder de grond wonen omdat het ‘s zomers wel 55 graden wordt.

Ook zie ik Uluru (Ayers Rock) een paar dagen voordat het verboden wordt om deze Heilige rots van de Aboriginals te beklimmen. Ik ben er uit respect alleen omheen gelopen en dat is al indrukwekkend genoeg. Wat een prachtige kleuren en wat een ‘rock’!

Uluru, nog net te beklimmen © Tineke Mols

Uluru bij zonsopgang. © Tineke Mols

Fietsen in nieuwe wereld

Vanaf Alice Springs ben ik weer alleen. Ik huur daar een fiets en voel heel sterk de vertrouwde handeling van het fietsen in een verder totaal nieuwe wereld. Een vreemde combinatie. Ik slaap in drukke hostels, in motels en in een caravan. De mooiste plek is een Betty Boop-bus, helemaal ingericht met vijftiger jaren spul en de wanden volgeschreven met filosofietjes van de vele slapers die mij voorgingen.

In de hostels ontmoet ik veel jongeren die doorgaans heel geïnteresseerd zijn in mijn reis. Ik krijg zelfgemaakte paëlla aangeboden maar moet ook toekijken hoe ze de theedoek als vaatdoek gebruiken en hun etensresten in de wasbak achterlaten.

Zicht op Sydney rivier en Opera House. © Tineke Mols

Vijf kangoeroes tegen bus

De Greyhound-bus is een comfortabele manier om de enorme afstanden te overbruggen. Alle bussen hebben aan de voorkant een extra ‘bumper’. ,,Hard nodig! Vannacht heb ik vijf kangoeroes tegen mijn bus gehad,” vertelt een chauffeur.

De Greyhoundbus waar ik veel mee reisde. © Tineke Mols

Midden in Adelaide en Cairns zie ik duizenden vleermuizen in de bomen hangen. Ik snorkel in het Great Barrier Reef en constateer dat daar veel kleur verdwenen is. Gillend van plezier daal ik af in de Blue Mountains in de steilste treinrail van de wereld.

Bomen vol vleermuizen in Adelaide en Cairns. © Tineke Mols

Bakje boter

Natuurlijk gaat er ook wat mis. Een bakje met boter dat toch echt heel degelijk was afgesloten, lekt door de hitte mijn rugzak vol. Tussen Darwin en Cairns begeeft het koelsysteem van de Greyhound-bus het. Niet leuk met die hitte in dat verlaten landschap. Gelukkig brengt de politie extra water voor alle passagiers en wordt enkele uren later het probleem gecompenseerd met een andere bus en een gratis nacht met diner in een hotel.

Mijn laptop duvelt van mijn hoteltafeltje waardoor het scherm breekt. Gelukkig kan het driehonderd kilometer verderop gerepareerd worden maar een week lang mis ik het bewerken en bekijken van mijn foto’s en het schrijven.

Campside in The Outback. © Tineke Mols

Overal ruikt het naar brand

De echte ramp komt in de laatste weken als er onverwacht vroeg in het seizoen overal bosbranden uitbreken tussen Brisbane en Sydney. Ik zit op dat moment middenin dat gebied, maar wel relatief veilig in het stadje Coffs Harbour. Het ruikt overal naar brand en het ziet heiig van de rook. Op TV hoor je niks anders. Heftig!

Brisbane. © Tineke Mols

Ik ontmoet veel mensen al blijven de meeste gesprekken beperkt tot ‘Where are you from?’, ‘How long you’ve been traveling’ en dergelijke. Gelukkig zitten er nu en dan ook diepgaande gesprekken bij, maar toch veel minder dan ik verwacht had. Gedurende de meeste tijd van mijn reis voel ik me gelukkig, ook al ben ik veel op mezelf. Pas de laatste weken begin ik me vaker alleen te voelen en mis ik mijn kinderen, mijn familie, mijn vrienden en alle dingen die thuis mijn leven zinvol maken.

Na tweeënhalve maand vlieg ik terug naar huis. Heerlijk om weer thuis te zijn. En met wat voor een enorme ervaring rijker!

De reis in cijfers:



- Ik heb 59 nachten op 29 verschillende plekken geslapen, hotels, campsides, Greyhoundbus en vliegtuig.

- Tien ritten zit ik in de Greyhoundbus, in totaal voor 111 uur en 7067 km. Ook doe ik drie verschillende (dag)trips met een bus, in totaal meer dan 3234 km. In Australië dus meer dan 10.300 km afgelegd!

- Ik heb allerlei vervoermiddelen gehad: vliegtuig, boot, ferry, trein, catamaran, bus, auto, brommer, kabelbaan, skyway, railway, fiets en ... eigen voeten: meer dan 800.000 voetstappen (volgens mijn stappenteller).

- Met het vliegtuig vloog ik één keer binnenlands, 866 km. Met de heen- en terugvluchten erbij was dat ongeveer 34000 km.

In het wild en als huisdier: de baardagaam. © Tineke Mols