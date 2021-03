Tiny house is de oplossing voor veel woonzorgen: ‘Mijn oude huis had kamers waar ik nooit kwam’

Hij kan daar wel om lachen. Ruim een jaar geleden is hij in een zogeheten ‘tiny house’ gaan wonen op een voormalig scoutingterrein in Aarle-Rixtel. Hij wóónt er niet alleen in, hij ontwikkelt zelf tiny houses-projecten elders in het land. Dankers is op de hoogte van vijf projecten in Zuidoost-Brabant. Er komen er nog in Helmond, Someren, Laarbeek, Geldrop en Son en Breugel. In Bergeijk staan er al drie. Maar hij is ervan overtuigd dat meer gemeenten aan het onderzoeken zijn of ‘die kleine huisjes’ iets voor hun inwoners zijn. Vaak oppert de politiek om er iets mee te doen zoals in Waalre en Valkenswaard. Dankers keek er dan ook van op dat Bladel deze week de woninkjes afwees omdat volgens een wethouder die woonwens in zijn gemeente niet bestaat.