Toch een schoolmusical, maar anders in deze coronatijd

Voor sommige leerlingen is het nog diep graven naar de woorden, andere dreunen hun teksten al foutloos maar in mechanische sneltreinvaart op. Ach, het is ook pas de eerste keer dat de schoolverlaters van basisschool De Ranonkel in Someren hun musical met z'n allen oefenen in de speelzaal van de kleuters. De kinderen staan nog in hun gewone kloffie, zonder decor, tekstboekjes in de hand. De glamour is vooralsnog ver te zoeken, maar enkele leerlingen zijn al zichtbaar in hun element. Dichter bij een rol in Goede tijden, slechte tijden zijn ze nog niet geweest en hun carrièredromen barsten nu al bijna uit dit speelzaaltje. Om minder ambitieuze klasgenoten mee te krijgen in een gloedvol optreden hebben meesters Rini en Rudy nog drie weken van oefenen en schaven voor de boeg. „We zijn allebei geen regisseurs”, zegt Rini Nooijen lachend. Het is een sprong in het diepe, vult Rudy Jansen Grossbek aan. Het zal wel goed komen. Een schoolmusical kan niet mislukken, wat er ook misgaat.