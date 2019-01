Toch evaluatie Ondernemersfonds Laarbeek; verhoudingen op scherp gezet

Het bestuur voelt zich een ’speelbal van een politiek spel'. Als dat zo blijft, worden daar volgens voorzitter Maarten Rooijakkers ook consequenties aan verbonden, zo schrijft hij in de brief. Om die reden is het bestuur donderdagavond ook niet komen opdagen bij een vergadering van een raadscommissie waarin het Ondernemersfonds op de agenda stond. Het bestuur is van mening dat er onvoldoende vertrouwen is vanuit de politiek in het fonds.