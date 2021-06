Toch geen 3 miljoen voor Kasteel Gemert

‘Op papier kun je terugkij­ken, in je hoofd vergeet je makkelij­ker’; daarom schreef Fob de Rockert boek over zijn burn-out

28 mei LAARBEEK – Toen Fob de Rockert in een burn-out terechtkwam, kreeg hij 't advies: schrijf alles op in ‘n dagboek. Nu ligt er dan zijn autobiografische ‘Dagboek van een Burn-Out’. Over hoe z’n agenda maar vol bleef en z'n huisarts die zei: ‘Dat ik naar mezelf moest kijken.’