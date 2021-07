Toch geen kermis in Zeilberg: gemeente vindt het niet verantwoord

De gemeente denkt daar anders over. ,,De politie heeft een negatief advies gegeven”, meldt een woordvoerster. ,,De horeca zit te dicht bij het kermisterrein, het Kerkplein.” Daardoor zouden mensen bij een te grote toeloop te weinig afstand houden. ‘Zeilberg kermis kent een grote aantrekkingskracht, juist door die combinatie met de horeca’, aldus de gemeente.

In Neerkant kon de kermis begin juli wel doorgaan. Daar zijn de omstandigheden anders, aldus de woordvoerster. De Deurnese kermis (begin juni) en die in Vlierden werden eerder wel geschrapt. Toen golden er nog strengere coronaregels.

Liever andere uitkomst

De kermis van Zeilberg stond gepland voor 31 juli tot en met 3 augustus. Er is volop gesproken over de mogelijkheden. Horecabaas Jos van den Eijnden (o.a. van Bright Side) zegt dat het een goed gesprek was, maar hij had liever een andere uitkomst gezien. ,,We konden maatregelen nemen om alles in goede banen te leiden.”

Dat op de eerste dag van de heropening van de horeca jongeren in Zeilberg met elkaar op de vuist gingen, heeft volgens Van den Eijnden niet meegespeeld in de beslissing.

Raadslid Benny Munsters (CDA) zegt dat er allerlei alternatieven zijn aangedragen. Bijvoorbeeld om in samenwerking met de scholen een kinderkermis te houden of een andere locatie te zoeken. De gemeente meldt dat er geen vervangende plek beschikbaar was. ,,Ineens komt het bericht binnen dat de kermis niet doorgaat", zegt Munsters. ,,Er is al zo weinig voor de jeugd. In andere plaatsen gaat het gewoon door.”

Dorpsraad Zeilberg noemt de beslissing van de gemeente ‘begrijpelijk’. ,,We zijn natuurlijk teleurgesteld, maar het is moeilijk te handhaven. Als je ziet wat er in Tilburg gebeurt”, wijst voorzitter Stefan Aarts op de grote toeloop daar.

Of de kermissen in Helenaveen en Liessel doorgaan, is nog niet bekend. ,,Dat zijn aparte beslissingen”, zegt de woordvoerster.