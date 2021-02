Toch niet 24 uur per dag fitnessen in centrum Someren: Politiek zet streep door komst Anytime Fitness naar Wilhelminaplein

SOMEREN - 24 uur fitnessen op een locatie in hartje Someren, het verdeelt de lokale politiek. Voorstanders houden wel van reuring op het Wilhelminaplein en vinden het passen bij wonen in een levendig centrum. Tegenstanders vrezen daarentegen voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. Die laatste groep heeft de overhand, waardoor een verzoek van Anytime Fitness de prullenbak in kan.

Een van de tegenstemmers is coalitiepartij CDA. Het beoogde pand aan het centrale dorpsplein staat al lang leeg weet fractievoorzitter Arjan Evers, maar overhaaste beslissingen nemen over een nieuwe invulling doet hij niet. Evers wil eerst wachten op de nieuwe centrumvisie waaraan momenteel gewerkt wordt. Pas dan kun je in zijn ogen testen of een fitnesszaak past in het centrum van de toekomst. Die visie staat op de agenda voor april, maar diverse politici vrezen dat het nog wel een jaar kan duren alvorens die er echt ligt.

Vrees voor geluidsoverlast

De VVD is onder meer tegen omdat de oppositiepartij voor parkeerproblemen in de omgeving vreest. Volgens Gerard Claassen kunnen niet alle auto's van sporters op eigen terrein geparkeerd worden. Ook is hij geen voorstander van ‘24 uur activiteiten onder enkele appartementen’. Arnold Verhofstad van Leefbaar Someren sprak met enkele centrumbewoners en die vrezen voor geluidsoverlast en minder gevoel van veiligheid. ,,Bovendien zijn er andere geschikte locaties in het dorp vrij.” PvdA’er Hans van Maris sloot zich daar bij aan.

Slechts enkeling sport ’s nachts

De meningen van Lijst Someren-Heide en De Gemeenschapslijst staan hier haaks op. Bart de Groot van de Gemeenschapslijst noemt het Wilhelminaplein niet de huiskamer van Someren, maar de keuken. De plek waar het moet bruisen, waar volop leven is. Hij wil de leegstand wel opvullen met een fitnesszaak, ook al had hij liever een mooie horecazaak gezien. Tevens wil hij niet wachten op de centrumvisie, wat in zijn ogen een globaal plan is. ,,En hoeveel mensen gaan daadwerkelijk tussen middernacht en 5.00 uur sporten, dat zullen er maar enkelen zijn”, probeerde hij de tegenstanders te overtuigen.

We zijn geen centrummanagers

Marco Stolwijk van Lijst Someren-Heide vindt dat de politiek niet de rol van centrummanager op zich moet nemen. Als er overlast is, dan wordt er gehandhaafd volgens hem. Stolwijk vindt het verder logisch dat het verkeer toeneemt, want nu staat het pand leeg. Hij is ervan overtuigd dat iedere ruimte geluidsdicht te maken is. ,,Deze fitnesszaak past dus op die locatie.” Een meerderheid besliste donderdagavond echter anders.