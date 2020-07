Toch nog bands in tuin Nirwana

Heuvel Lieshout is toe aan nieuwe impuls; partijen zijn er bijna uit

28 juli LIESHOUT - Een supermarkt (Jumbo), enkele winkels en appartementen. Dat is het plan voor het terrein aan de Heuvel in Lieshout, waar nu nog het oude Rabobankpand staat. Het conceptplan is inmiddels met omwonenden, dorpsraad, heemkunde en ondernemersvereniging - onder embargo - besproken. De verwachting is dat het half september openbaar wordt.