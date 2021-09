Toch nog een feestelijke dag voor de gouden en diamanten bruidsparen uit 2020

Bruidspa­ren­dag Laarbeek: Alles blinkt wat goud, diamant en platina is

12 december LAARBEEK - Wie minder dan 50 jaar getrouwd was, kwam er niet in. Alle Laarbeekse bruidsparen die in 2017 hun gouden, diamanten en in één geval zelfs platina jubileum vierden, zijn dinsdagmiddag gezamenlijk in het zonnetje gezet. In het Dorpshuis in Lieshout werden ze getrakteerd op koffie, gebak en een optreden van taal-cabaretier Wim Daniëls.