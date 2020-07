Toch plattelandswoningen in Deurne? Politiek na zomer op zoek naar oplossingen voor huis van stoppende boer

Cultuurcen­tra in de Peel worden tijdelijk omgebouwd tot full service clubs

11:00 DEURNE/SOMEREN - De cultuurcentra in Deurne en Someren worden omgebouwd tot heuse clubs. Zittend aan een tafel kunnen van september tot december ongeveer honderd bezoekers per show mogelijk. De entreeprijs ligt in Someren zo’n vier euro hoger dan voor de coronacrisis. ,,We vragen niets te veel.”