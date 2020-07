Toch programmering in Ruchte en CCD Deurne: Asporaat en Guzman komen naar Peel

SOMEREN/DEURNE - De lastige puzzel is gelegd. Cultuurcentra De Ruchte in Someren, CCD Deurne en De Eendracht in Gemert hebben hun programmering voor het najaar rond. ,,Een zeer intensieve en bijzondere uitdaging, maar het is gelukt.”

Beide cultuurcentra hebben vanwege de coronamaatregelen te maken met verplaatsen van voorstellingen uit het vorige seizoen. Maar ook geplande shows uit het nieuwe seizoen stonden al op de rol. Volgens manager Tim Rijper van De Ruchte leek het een onmogelijke taak om een balans te vinden, toch is hij daar naar eigen zeggen in geslaagd.

Het Somerense theater trapt 11 september af met cabaret van Niet Schieten. Vijf dagen later staat Jandino Asporaat twee keer op het Somerense podium (19.00 en 21.00 uur). Andere geplande optredens zijn onder meer van Debby Petter (23 september), cabaretier Mark van de Veerdonk (2 en 3 oktober), Tisjeboy Joy (20 november) en de afsluiting op 27 november komt van Jeroens Clan (19.00 en 21.00 uur). Het volledige programma staat op de website van De Ruchte.

Gezellig en veilig avondje uit

De voorstellingen zijn in clubopstelling. Er staan vijftig tafeltjes in de zaal met elk twee stoelen. Er zijn geen pauzes en drankjes staan voor het optreden al op tafel. Rijper: ,,We zijn ervan overtuigd dat onze opzet met deze clubopstelling en bestelmethode het intieme, gezellige en veilige avondje uit toch kunnen garanderen.”

Cultuurcentrum Deurne heeft een lijst met elf voorstellingen gepresenteerd. Nieuw is de komst van cabaretier Karin Bruers (9 oktober). Liefhebbers van Dire Straits kunnen 10 oktober naar het CCD voor een optreden van Boom like that. Deze show stond dit voorjaar al geprogrammeerd en is enkele maanden verzet.

Cabaretier Javier Guzman werkt voor zijn nieuwe voorstelling samen met andere cabaretiers. Hij gaat het op 31 oktober hebben over het memorabele jaar 2020. Marcel Harteveld geeft theaterbezoekers op 27 november een inkijkje in de musical Soldaat van Oranje, waarin hij een van de hoofdrollen speelde. Zijn optreden is volgens programmeur Fred Houben een combinatie van wetenschap en cabaret. De rij wordt op 11 en 12 december afgesloten door Christel de Laat. Zij bespreekt geen wereldproblemen, maar allerlei alledaagse onderwerpen die haar bezig houden.

Programma CCD

Daarnaast staan er twee voorstelling midden in de zomer op het programma. Op vrijdag 24 juli treedt muzikant Hans van Gorp op. Hij is de eerste artiest die optreedt in de nieuwe, tijdelijke clubopstelling in het cultuurcentrum aan het Martinetplein. Een dag later wordt hij opgevolgd door cabaretier Marlon Kicken. Hij geeft een optreden op het terras waar de gasten met koptelefoons op naar hem luisteren. Het volledige programma staat op de website van het CCD.